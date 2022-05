Frau (23) kassierte trotz Nagelstudio Sozialhilfen

Der Tiroler Polizei ist nach umfangreichen Ermittlungen nun eine Einheimische (23) ins Netz gegangen, die sich über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr Sozialleistungen in der Höhe von 13.600 Euro erschlichen haben soll - obwohl sie in dieser Zeit ein illegales Nagelstudio betrieb und zusätzlich gutes Geld für die Teilnahme an einer Fernsehshow bekommen hat.