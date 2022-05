Hütter vor dem Aus? Gladbach schaut sich um

Tatsächlich hinken die Gladbacher, aktuell Zehnter in der Tabelle der deutschen Bundesliga, unter Hütters Führung den sportlichen Erwartungen hinterher. Sein Vertrag läuft bis 2024 - gut möglich aber, dass Hütter nach dieser Saison, also nach dem Hoffenheim-Spiel am Samstag, nicht mehr als Cheftrainer fungieren wird. Laut „Bild“ sprechen Gladbachs Vereinsverantwortliche schon mit Alternativ-Kandidaten, die womöglich ab der kommenden Saison übernehmen könnten.