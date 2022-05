NHL: Blues besiegeln Play-Off-Aus von Minnesota

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag - Achtelfinale (best of seven):



Western Conference:

St. Louis Blues - Minnesota Wild 5:1 - Endstand in der Serie: 4:2,

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 2:4 - Stand: 3:3



Eastern Conference:

Boston Bruins - Carolina Hurricanes 5:2 - Stand: 3:3,

Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 4:3 n.V. - Stand: 3:3