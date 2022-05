Meister Ajax Amsterdam findet ten-Hag-Nachfolger

„Cheftrainer bei Ajax zu werden, ist eine Ehre und eine große Chance, die ich mit beiden Händen ergreifen werde. Ich freue mich auch, hierher zurückzukehren, weil ich die eineinhalb Jahre, in denen ich bei Ajax gearbeitet habe, sehr genossen habe. Ich möchte hier in Amsterdam Titel gewinnen, mit einer Mannschaft, die attraktiven Fußball spielt“, sagte Schreuder in einer Vereinsmitteilung.