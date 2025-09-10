Toni gratuliert Herzog – aber nicht zum Geburtstag

Andi Herzog feiert heute seinen 57. Geburtstag – und Toni Polster gratuliert auf Social Media artig. Aber nicht zum Geburtstag.
„Jo, servus Herzerl, mei schena Bua“, beginnt Polster seine Videobotschaft an seinen Kumpel: „Ich möchte dir gratulieren.“ Soweit so erwartbar. Eine klassische Geburtstagsbotschaft von Freund zu Freund. Könnte man meinen. Denn tatsächlich gratuliert „Toni Doppelpack“ seinem einstigen Vorlagengeber nicht zum Geburtstag, sondern „zur Tatsache, dass du mich kennenlernen durftest“. Ein klassischer Polster halt. Unterhaltsam.
Restlos ausverkauft
Polster und Herzog – die Kombination gibt‘s am 15. November mit der „Krone“ auch erstmals auf der Bühne. Die Veranstaltung in Deutschkreutz ist längst restlos ausverkauft. Demnächst werden wir auf sportkrone.at allerdings noch einige wenige Tickets verlosen.
