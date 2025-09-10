Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Herzerl“ ist 57

Toni gratuliert Herzog – aber nicht zum Geburtstag

Fußball National
10.09.2025 10:47
Andi Herzog hat Geburtstag, sein Freund Toni Polster gratuliert. Auf spezielle Art und Weise.
Andi Herzog hat Geburtstag, sein Freund Toni Polster gratuliert. Auf spezielle Art und Weise.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Andi Herzog feiert heute seinen 57. Geburtstag – und Toni Polster gratuliert auf Social Media artig. Aber nicht zum Geburtstag.

0 Kommentare

„Jo, servus Herzerl, mei schena Bua“, beginnt Polster seine Videobotschaft an seinen Kumpel: „Ich möchte dir gratulieren.“ Soweit so erwartbar. Eine klassische Geburtstagsbotschaft von Freund zu Freund. Könnte man meinen. Denn tatsächlich gratuliert „Toni Doppelpack“ seinem einstigen Vorlagengeber nicht zum Geburtstag, sondern „zur Tatsache, dass du mich kennenlernen durftest“.  Ein klassischer Polster halt. Unterhaltsam.

Restlos ausverkauft
Polster und Herzog – die Kombination gibt‘s am 15. November mit der „Krone“ auch erstmals auf der Bühne. Die Veranstaltung in Deutschkreutz ist längst restlos ausverkauft. Demnächst werden wir auf sportkrone.at allerdings noch einige wenige Tickets verlosen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Toni Polster
Geburtstag
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.706 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
170.670 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
110.151 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2205 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1756 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1265 mal kommentiert
Mehr Fußball National
„Herzerl“ ist 57
Toni gratuliert Herzog – aber nicht zum Geburtstag
Krone Plus Logo
Immer in der Kritik
Warum soll man überhaupt Schiedsrichter werden?
Krone Plus Logo
7 Tore in 4 Spielen
Ex-Bundesligastürmer hat neue sportliche Heimat
Krone Plus Logo
Bundesliga-Stürmer
Nach Hass-Posting: „Er hat zweite Chance verdient“
Krone Plus Logo
Torhüter Heinz Lindner
„Ich denke nicht an einen Rücktritt im Team“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf