Klartext von ÖFB-Ass: „Sie können ruhig raunzen!“

Xaver Schlager gegen Raunzer

An Spekulationen, dass man sich nun sogar einen Umfaller erlauben könne, wollte sich Schlager nicht beteiligen. „Ich möchte immer gewinnen und ich stelle immer den Anspruch an mich, dass ich einen Siegzwang habe.“ Für Kritiker, die auf wenig berauschende Leistungen in diesem Lehrgang hinwiesen, zeigte der Mittelfeldspieler wenig Verständnis. „Sie können ruhig raunzen, mir ist es egal. Was soll ich tun, wenn ich alle zufriedenstellen möchte? Ich glaube, das schafft kein einziger Mensch auf der Welt, dass man jeden zufriedenstellt. Es gibt immer irgendwen, der herumraunzt“, meinte der Leipzig-Legionär. „Natürlich wissen wir auch, wir können schöner spielen und möchten am liebsten auch 3:0 gewinnen. Aber so läuft Fußball nicht. Oft war es so, dass wir gut gespielt haben und dann verloren haben. Jetzt machen wir es mal umgekehrt, und ich finde das auch so gut.“