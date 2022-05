Greenpeace-Blockade: Niederösterreicherin frei

Aktion dauerte 18 Stunden

18 Stunden lang dauerte der Protest. An der Aktion war auch die Niederösterreicherin Clarissa W. aus Mödling beteiligt. „Ich bin heute hier, weil ich im Supermarkt mit Sicherheit wissen will, dass ich dort keine Produkte aus Wald- und Naturzerstörung kaufe“, erklärte sie in einer Greenpeace-Aussendung ihren Einsatz.