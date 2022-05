Wien steht diese Woche ganz im Zeichen der Comics

Zu Gast auf der „Vienna Comix“ ist zudem die österreichische Zeichnerin Renate Mowlam, die mit ihrem neuen Comic „Der Wiener Sport-Club. Von 1883 bis heute“ nicht nur Fußballfans begeistert. So lernt man die lange und bewegte Geschichte des Kultvereins aus Hernals kennen, der heute vor allem gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie auftritt. Mowlam beleuchtet aber nicht nur die aktive Fußballszene rund um die Friedhofstribüne an der Alszeile, sondern konzentriert sich auch auf andere Themenbereiche, die einem auf den ersten Blick nicht sofort ins Auge stechen. In ihrem Erfolgs-Comic „Off The Blob“ geht sie dem omnipräsenten Thema „Frauen in den Wechseljahren“ nach.