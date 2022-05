SPÖ-Vorstand für Dornauer als Spitzenkandidat

Dornauer will SPÖ in Regierung führen

Die Tiroler SPÖ hatte bei der Landtagswahl im Jahr 2018 - damals noch mit Blanik als Spitzenkandidatin - 17,25 Prozent (ein Plus von 3,53 Prozent) und sechs Mandate erreicht. Für eine Regierungsbeteiligung reichte es zum zweiten Mal hintereinander aber nicht, ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter setzte die Koalition mit den Grünen fort.