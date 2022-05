Holzhauser in die Bundesliga? „Offen für Rückkehr“

Der mit Beerschot Höhen und Tiefen erlebte, nun nach drei Jahren seine Belgier verlässt. Dabei hätte der 29-Jährige noch Vertrag bis nächsten Sommer gehabt, sein Arbeitspapier zählte aber nur für die höchste Spielklasse. Mit nur 16 Punkten landete man heuer in der Liga auf dem letzten Platz: „Das Team war mit sehr viel jungen Kickern gespickt, die noch nie in einer 1. Liga gespielt haben. Da fehlte es auf Dauer an Qualität“, meint der Linksfuß.