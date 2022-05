Prohaska „von der Wertschätzung tief gerührt“

Ich hab ja gewusst, was auf mich zukommt. Am Donnerstag baten mich die Austria-Fans in die Generali-Arena, um mir das riesige Transparent, auf dem ich in voller Haarpracht zu sehen bin, zu zeigen und es von mir unterschreiben zu lassen. Als ich es im Derby gegen Rapid hängen sah, war ich tief gerührt. Diese Wertschätzung werd ich mein Leben nicht vergessen.