Feldhofer: „Er weiß, was er da angerichtet hat“

Erst hatte er Rapid im Derby in Führung gebracht, dann schwächte er sein Team mit einer vermeidbaren Gelb-Roten Karte: Bernhard Zimmermann stand beim 1:1 gegen die Austria im Fokus. Trainer Ferdinand Feldhofer nahm den 20-Jährigen in Schutz und meinte: „Der Bernie weiß, was er da angerichtet hat.“