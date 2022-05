G7-Staaten vereinbaren Ausstieg aus russischem Öl

Vor den Feierlichkeiten zum „Tag des Sieges“ in Moskau haben sich die G7-Staaten auf einen Ausstieg aus russischem Öl verständigt. Dies teilte das US-Präsidialamt am Sonntag mit. Demnach vereinbarten die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen in einer Videokonferenz weitere Sanktionen gegen den wichtigen russischen Energiesektor. So soll Putins Regime der Geldhahn für die Finanzierung des Angriffskriegs gegen die Ukraine zugedreht werden.