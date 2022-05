Bremen dank Friedl-Treffer nahe dran am Aufstieg

Schalke-Aufstieg bereits fix

Den Weg zum Schalker Aufstieg hatte Fortuna Düsseldorf bereits am Freitagabend mit dem 2:1-Erfolg gegen Darmstadt geebnet. Der HSV nutzte darauf am Samstag seine Chance beim 2:1 im Nordderby gegen Hannover 96. Mit der besten Tordifferenz haben die Hamburger in der Endabrechnung möglicherweise noch den entscheidenden Vorteil bei Punktegleichheit mit einem Konkurrenten. Der Tabellendritte muss in der Relegation gegen den Tabellen-16. des Oberhauses sein Glück versuchen.