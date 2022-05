Bucks und Warriors holen sich 2:1-Führung

Mit Heimsiegen haben sich Titelverteidiger Milwaukee Bucks und die Golden State Warriors im Play-off-Viertelfinale der NBA jeweils eine 2:1-Führung in ihrer jeweiligen „Best of seven“-Serie herausgespielt. Während die Warrios mit einer offensiven Glanzvorstellung - 63,1 Prozent Trefferquote aus dem Feld - 142:112 gegen die Memphis Grizzlies gewannen, setzten sich die Bucks gegen die Boston Celtics am Samstag aber nur hauchdünn durch. In Milwaukee gab es einen 103:101-Erfolg.