Terrorist als Security: Urteil wegen Sex-Übergriff

Der heute 21-Jährige wurde im Juni 2017 als Jugendlicher zu immerhin zwei Jahren Haft verurteilt. Er hatte sich dem IS angeschlossen, wollte nach Syrien zur Kampfausbildung. Endstation war in der Türkei, er wurde nach Österreich zurückgeschickt. Zurück in Wien, redete er in Parks Buben im Alter von elf und zwölf Jahren an und versuchte, sie zu radikalisieren! Danach kam es zu weiteren Vorstrafen, u. a. wegen absichtlich schwerer Körperverletzung.