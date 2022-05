Mel B ohne Wäsche bei royaler Ehrung mit William

Die Ehrung für Mel B war bereits zum Jahreswechsel in den „New Year Honours“ bekannt gegeben worden, in denen traditionell Hunderte Menschen mit Orden und Auszeichnungen bedacht werden. Am Mittwoch empfing auch der frühere englische Fußball-Nationaltrainer Roy Hodgson wegen seiner Verdienste eine Ehrung - der 74-Jährige darf sich fortan „Commander of the Order of the British Empire“ nennen. Das ist die dritthöchste Stufe im Ordenssystem.