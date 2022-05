Ex-Bulle Mane schreibt Champions-League-Geschichte

Ob Teamkollege Mohamed Salah (11) oder Barcelona-Legende Samuel Eto’o - beide Afrikaner lagen bereits vor den beiden Semifinal-Duellen mit Villarreal hinter dem ehemaligen Salzburg-Kicker. Mit dem 3:2-Siegestreffer übertrumpfte er nun auch den Ex-Chelsea-Star Didier Drogba in Sachen Tore in der K.o.-Phase der Champions League, mit dem er sich zuvor den Spitzenplatz geteilt hatte. Kein Spieler dieses Kontinents traf in jenen Partien öfter.