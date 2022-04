Liverpools Sadio Mane zog mit ganz Großem gleich

Der Ex-Salzburger machte mit seinem sechsten Tor in den jüngsten sieben Pflichtspielen den Doppelschlag und 2:0-Endstand perfekt. Der 30-Jährige hält nun gemeinsam mit Didier Drogba (je 14) die Tor-Rekordmarke eines Afrikaners in der CL-K.o.-Phase. Seit 2017/18 hat überhaupt nur Real Madrids Karim Benzema (16) in dieser Bewerbsphase öfter getroffen.