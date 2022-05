Hoffenheim verpflichtet weitere ÖFB-Teamspielerin

„Ich habe die größten Erwartungen an mich selbst: Ich möchte mich schnell einfinden und dem Team mit meinen Fähigkeiten weiterhelfen, um die angestrebten Ziele zu erreichen und vielleicht auch für die ein oder andere Überraschung zu sorgen“, verlautete die Offensivspielerin. Sie trug sich in den jüngsten beiden Ligaspielen jeweils einmal in die Schützenliste ein.