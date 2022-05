Eines stellt der Pucher Bürgermeister Helmut Klose gleich klar: „Wir begrüßen, dass ukrainische Flüchtlinge in Puch unterkommen. Natürlich werden wir sie auch wo es geht unterstützen“. Trotzdem gibt es einen Punkt, der dem ÖVP-Bürgermeister Sorgen macht. Laut einer Verordnung des Bildungsministeriums müssen schulpflichtige Flüchtlingskinder auch in Österreich in die Schule gehen. „Wir haben leider keinen Platz für ukrainische Schulkinder. Schule und Kindergarten sind voll“, sagt er. Er sieht Handlungsbedarf beim Bund oder beim Land. „Da braucht es komplett eigene Einrichtungen, da darf nichts bei uns hängen bleiben“, sagt Klose.