Testangebot in Niederösterreich wird nun reduziert

Seit einigen Wochen kann man sich in einzelnen Apotheken im Mostviertel aus der Quarantäne freitesten. Auch in Apotheken, in denen Walk-in-Stationen standen, ist das mittlerweile möglich. „Der landesweite Ausbau der Aktion wird nun Zug um Zug erfolgen“, erklärt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Bereits jetzt übersiedeln muss indes die behördliche Teststation in Wieselburg. Weil das Areal wieder als Messegelände gebraucht wird, wechselt die Station nach Scheibbs. Für alle Stationen gelten ab sofort neue Öffnungszeiten – ab 16 Uhr ist Sperrstunde!