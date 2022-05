Eine Lüftlmalerei auf einer Zillertaler Hütte in Peking

Kröll bleibt trotz der Goldrausch-Stimmung bodenständig, übt in Mayrhofen nach wie vor seinen Brotberuf als Restaurator aus: „Ich möchte unabhängig sein.“ Und er kann auch in diesem Job nicht über Nachfrage klagen. Ein Höhepunkt war zuletzt die Lüftlmalerei an einer Zillertaler Skihütte in Peking für Olympische Winterspiele. Dem ganzen Marketing-Hype mit immer neueren Namen und Formaten kann der im Bergsteiger-Dorf Ginzling aufgewachsene Familien-Vater übrigens nicht viel abgewinnen: „Auf gut Deutsch gesagt sind wir doch alle Geländeläufer.“ Für den früheren Berglauf-Vizeweltmeister, der bei allen deutschsprachigen Rennen auf das Podest kletterte, geht es vor allem um den Kern der Sache: „Wichtig ist, dass wir uns in der Natur bewegen.“