Eine Matura (fast) wie früher

Auch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) ist optimistisch. „Mit den Abfederungsmaßnahmen können wir wieder den Weg in die Normalität zurückzugehen“, so der Steirer. Ganz anders sehen das viele Betroffene – wie der 18-jährige Pascal Maier (Bild unten) vom Stiftsgymnasium Seckau: „Wir waren auch im letzten Schuljahr sehr viel zu Hause im Distance Learning. Ich finde es daher ungerecht und unfair, dass wir eine normale Matura machen müssen.“ Trotzdem hofft Pascal, „dass die Nerven halten“. Gefeiert wird dann hoffentlich am 25. Mai beim Maturaball.