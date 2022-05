„Lebt er noch - und wird er wieder töten?“

In der Folge stieg der Täter in seinen weißen Kastenwagen - und raste los. Der Kleintransporter wurde dann bald auf einer Forststraße in Södingberg sichergestellt; die linke Seite eng an eine Böschung geparkt, die Beifahrertüre offen. „Hatte Felzmann Fluchthelfer? Ist er direkt von seinem Fahrzeug in ein anderes gestiegen?“, mutmaßte einst ein Polizist.