4 Jahre danach: „Fall Felzmann ist ein Mysterium“

Nur wenige Stunden nach der Bluttat wird in der Gemeinde ein Einsatzstab eingerichtet. Führungskräfte aus allen Bereichen der Polizei beraten über die weitere Vorgehensweise. Generalmajor Manfred Komericky, stellvertretender Polizeidirektor und ehemaliger Cobra-Chef, ist einer davon: „Seit dem Amoklauf von Annaberg mit vier Toten (Niederösterreich, 2013, Anm.) ist die Polizei enorm sensibilisiert. In Annaberg hat der Schütze ja aktiv die Polizei bekämpft. Von einer ähnlichen Situation mussten wir auch in Stiwoll ausgehen.“