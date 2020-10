Fall Felzmann: 1092 Tage ohne jede Spur

Von Costa Rica bis Riga

Genauso wenig wie der Hotelgast einer Anlage in Costa Rica. „Auch das konnten wir überprüfen“, sagt Chefinspektor Andreas Dirnberger, Leiter der Fahndungsgruppe im steirischen Landeskriminalamt. „Es gab keinen einzigen Hinweis, der bestätigt hat, dass es sich bei den Personen, die gesehen wurden, tatsächlich um den Gesuchten gehandelt hat.“ Nicht mehr belegbar war allerdings, ob sich der Todesschütze möglicherweise in Riga (Lettland) aufhält. Ein Busreisender will ihn an einem Zebrastreifen gesehen haben. Er erstattet aber erst zurück in der Steiermark Anzeige. Deswegen der Appell: „Bitte derartige Mitteilungen sofort an die örtliche Polizei übermitteln, damit eine rasche Überprüfung möglich ist. Aufgrund der internationalen Fahndung werden uns auch Ermittlungsergebnisse aus dem Ausland übermittelt“, erklärt Dirnberger.