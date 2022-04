Mädchen von Unbekanntem in Linienbus begrapscht

Nach einem unbekannten Triebtäter fahndet derzeit die Polizei in Tirol: Der Mann hat am Donnerstagnachmittag in einem Linienbus, der von Hall nach Wattens gefahren war, ein Mädchen sexuell belästigt und beim Aussteigen verfolgt. Zur Ausforschung des Täters hofft die Polizei nun auf Zeugen.