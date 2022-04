Van der Bellen befindet sich im „Vorwahlkampf“

First Lady als entscheidender Faktor

Wann immer es sich derzeit um die Hofburg-Frage dreht, ist eines stets zu hören: First Lady Doris Schmidauer, ehemalige Geschäftsführerin des grünen Parlamentsklubs, ist ein entscheidender Faktor. Und sie würde gern noch eine zweite Periode anhängen, das ist in gut informierten Kreisen gar kein Geheimnis.