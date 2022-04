Ohne Atemnot in den Urlaub fliegen

Hoher Luftdruck belastet Herz und Lunge

In der Flugzeugkabine herrscht ein ähnlicher Luftdruck wie im Hochgebirge - im Airbus A380 zum Beispiel entspricht der Kabinendruck einer Höhe von etwa 2300 Metern über dem Meeresspiegel. Das ist für Gesunde unproblematisch, kann aber für Patienten mit einer Lungenfibrose zum Problem werden, da mit zunehmender Höhe die Sauerstoffsättigung in der Kabine abnimmt. Bei einer Flughöhe von z. B. 2100 bis 2400 Metern sinkt sie um ca. 4%. In der Folge reduziert sich sowohl bei den Patienten als auch beim Gesunden der Sauerstoffgehalt des Blutes. Um diesen Mangel auszugleichen, steigert sich die Atemfrequenz, um mehr Sauerstoff über die Lungen aufnehmen zu können. Lungenpatienten sollten daher VOR der Flugreise sicherstellen, dass für sie bei Bedarf ein Sauerstoffgerät zur Verfügung steht.