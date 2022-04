Champions League steht vor nächster Revolution

Das war bereits am Ende der ersten Corona-Saison der Fall, als sich der FC Bayern München 2020 in Lissabon durchsetzte. Angedacht sei die Einführung einer sogenannten „Week of Football“ mit Halbfinale und Endspiel an nur einem Ort. Diese Überlegungen würden von der europäischen Klub-Vereinigung (ECA) unterstützt, hieß es von der „Times“. Eine Entscheidung sei bisher aber noch nicht gefallen, innerhalb der Europäischen Fußball-Union gebe es auch kritische Stimmen zu den Plänen, hieß es.