Besonderes Abenteuer auf zwei Rädern

Während in den letzten beiden Jahren viele mit dem Wohnmobil auf Tour gingen, hat sich auch eine andere Reiseart immer größerer Beliebtheit erfreut: der mehrtägige Fahrradausflug. Von Brünn nach Maribor bietet sich die EuroVelo 9 als Teil des Europäischen Radfernroutennetzes für ein Abenteuer auf zwei Rädern an, das man in der Steiermark ab Friedberg bestreiten kann.