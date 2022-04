Rapid-Held verlängert langfristig in Hütteldorf

Traumtor sicherte Sieg gegen den WAC

In den vergangenen beiden Spielzeiten etablierte sich der variabel einsetzbare Flügelspieler als wichtiger Leistungsträger bei Rapid II und hält so aktuell bei 44 Einsätzen in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse. Insbesondere zu Jahresbeginn blühte der mehrfache serbische Nachwuchsnationalteamspieler so richtig auf. Mit vier Torbeteiligungen (ein Tor, drei Assists) hatte einen erheblichen Anteil am erfolgreichen Frühjahrsauftakt seiner Mannschaft.