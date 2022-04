Einsamer Tod der steirischen Milliardärin Wlaschek

Krank sei sie zuletzt gewesen, erzählen Bekannte, und einsam, nur noch selten habe man sie in der Landeshauptstadt oder bei Promi-Aufläufen angetroffen. Der Tod ihres Mannes 2015 hatte ihr zugesetzt. In einem Interview mit der „Krone“ meinte sie damals, es gehe ihr „miserabel“: „Aber oft denke ich mir, er ist da. Leider war nicht vorauszusehen, dass er so rasch stirbt.“