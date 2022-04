Teuerungen: Harte Lohn-Verhandlungen erwartet

Jährlich im Herbst und Winter verhandelt die Gewerkschaft Löhne und Kollektivverträge – in der Industrie genauso wie in anderen Branchen. Normalerweise geben diese Verhandlungen den Ton an – nicht aber heuer, denn die hohe Inflation verändert alles, wie Christian Jammerbund von der Gewerkschaft GPA sagt. „Es wird immer die Inflation der vergangenen zwölf Monate herangezogen. Und das Leben wird bis Herbst vermutlich noch viel teurer werden.“ Außerdem ginge es auch um einen Reallohn-Ausgleich, der über der Inflation liegt. „Das haben die Beschäftigten verdient.“