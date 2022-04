Stau-Alarm auf Westautobahn durch Baustellen

Zwischen Thalgau und Eugendorf wird in beiden Fahrtrichtungen die Fahrbahn der Westautobahn komplett erneuert. „Die Baustelle wird bis zum September andauern“, erklärt Stefan Spalt von der Autobahngesellschaft Asfinag. Die Baustelle wurde bereits in der Nacht auf Montag eingerichtet. Mit Dienstag kommt aber ein weitere Baustellenabschnitt zwischen Eugendorf und Salzburg-Nord hinzu. Dabei kommt es auch zu einer Fahrbahnteilung, wo eine Spur über den Gegenverkehrsbereich geführt wird. In diesem Fall ist laut Asfinag keine andere Variante möglich. Bei dieser Baustelle stehen vor allem Sanierungen der Fahrbahnschäden im Vordergrund. Einige Abschnitte erhalten auch einen neuen Asphalt. Die Arbeiten sind für vier Wochen geplant. „Das ist aber wetterabhängig“, so Spalt. Bei Regen werden die Arbeiten automatisch verzögert. Sechs Wochen Bauzeit scheinen somit realistischer.