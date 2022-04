Zuwachs im Beirat für baukulturelles Erbe in Tirol

21 Schutzzonen in 13 Gemeinden

Derzeit gibt es in ganz Tirol in 13 Gemeinden 21 solcher Schutzzonen, wie das Land vorrechnet. Sie befinden sich unter anderem in Innsbruck, aber auch in Hall sowie in Kufstein. „Wir stehen in der Verantwortung, dieses Erbe zu schützen - zum Erhalt unserer Kultur und unserer Geschichte, für uns und vor allem für kommende Generationen“, sagt dazu ÖVP-Landesrat Johannes Tratter, der sich über die Expertise und das Engagement der neuen Mitglieder freut.