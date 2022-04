GB: Sex-Vorwürfe gegen Regierungsabgeordnete

Ein Bericht in der Zeitung „Mail on Sunday“ sorgte am Sonntag unter anderem in den Reihen der Opposition für Aufregung: Darin werfen konservative Abgeordnete der Vize-Chefin der Labour Party, Angela Rayner, vor, Boris Johnson bei der wöchentlichen Befragung des Premiers abzulenken, indem sie ihm gegenüber sitzend gezielt ihre Beine überschlüge.