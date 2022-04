Ronaldo-Tor reicht ManUnited gegen Arsenal nicht

Ronaldo, der nach dem Tod seines neugeborenen Sohnes wieder in die Startelf zurückgekehrt war, verkürzte in der 34. Minute. Sein portugiesischer Teamkollege Bruno Fernandes scheiterte mit einem Elfmeter am Metall (57.). Statt 2:2 stand es nach einem Weitschuss von Xhaka 3:1 für Arsenal. Im Kampf um die Champions-League-Plätze hatte Tottenham am Samstag noch die Möglichkeit, an Punkten zu Arsenal aufzuschließen. Der Stadtrivale gastierte später bei Brentford.