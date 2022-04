Schulmetzgerei als moderne Anlage für die Praxis

Voller Betrieb in neuer Anlage

Die neue Metzgerei bietet ausreichend Platz für den Lehrbetrieb und ist zudem für die Wildfleischverarbeitung und Geflügelschlachtung geeignet. „Unser erklärtes Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenzen in der Fleischveredelung am eigenen Hof stärken und gleichzeitig einen attraktiven Einblick in den Lehrberuf der Metzgerin bzw. des Metzgers erhalten“, schildert Direktor Markus Einhauer. Sorge, dass die neue Anlage nicht ausgelastet sein könnte, gibt es keine. Alleine an 165 Halbtagen jährlich wird die Schulmetzgerei zum praktischen Klassenzimmer.