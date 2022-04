PS5-Betrüger ködern Opfer mit tragischem Posting

Der IT-Security-Spezialist Malwarebytes warnt am Firmenblog vor der geschmacklosen Masche und präsentiert eines der Postings. Darin heißt es: „Meine Tochter ist am Heimweg von der Uni bei einem Autounfall gestorben. Ich habe eine PS5 für sie gekauft, aber sie hat sie nie zu Gesicht bekommen. Ich möchte diese PS5 an jemanden verschenken, der sie braucht. Sie jeden Tag zu sehen, bricht mir das Herz.“ Wer darauf einsteigt und die vermeintlich kostenlose PS5 möchte, wird in die Falle gelockt. Die Betrüger behaupten, für den Versand müsse Vorkasse geleistet werden. Nach Erhalt des Geldes wird aber keine Konsole verschickt - es gibt sie gar nicht.