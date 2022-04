Spüren Sie die Teuerungen im eigenen Geldbörsel?

Die Verbraucherpreise in Österreich steigen weiter an. Die Inflationsrate kletterte im März im Jahresvergleich auf 6,8 Prozent. Damit hat die Teuerung den höchsten Wert seit November 1981 erreicht, als die Inflationsrate sieben Prozent betrug. Die stärksten Preistreiber waren die Spritpreise sowie weiterhin hohe Preise für Haushaltsenergie. Was sagen Sie dazu? Wo spüren Sie die Teuerungen am stärksten? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!