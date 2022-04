Österreicher sind zunehmend pessimistischer

„EU gewinnt an Bedeutung“

„Die noch nicht überwundene Corona-Krise auf der einen und der Krieg in der Ukraine auf der anderen Seite lassen die Unsicherheit bezüglich der Zukunft wachsen. Immer mehr Menschen rechnen mit dauerhaften Veränderungen. Vor diesem Hintergrund gewinnt die EU als Wertegemeinschaft und als Garant für Sicherheit und Frieden an Bedeutung“, sagte die Leiterin des Gallup-Instituts Andrea Fronaschütz zu den Ergebnissen. Mehr als die Hälfte der 1000 Befragten ab 16 Jahren denkt, dass die EU-Staaten bezüglich ihrer Werte und Ziele nahe zueinander stehen würden. Im Februar 2021 vertrat diese Meinung nur etwa jede dritte Person.