Zufrieden mit Leben? Österreicher im Glückschaos

Vermögensvermehrung bei den Osteuropäern

76,2 Prozent der Befragten in Österreich sind demnach sehr oder eher zufrieden mit ihrem Leben allgemein, in der Schweiz sind es 76,4. Es folgt Deutschland mit 69,4. Der Durchschnitt liegt bei 64,5. Am niedrigsten ist die Lebenszufriedenheit in Serbien (52,2) und Italien (56,2). Die deutschsprachigen Länder sind also die zufriedensten. Interessant ist jedoch: Vor zehn Jahren lag Österreich noch bei 84,3 Prozent, die Schweiz bei 84,2. Ein doch deutlicher Rückgang ist also heute zu konstatieren. Im Jahr 2012 lagen die Serben nur bei 36,7 Prozent und sind somit in den vergangenen zehn Jahren deutlich lebensfroher geworden. Selber Trend in den anderen früheren kommunistischen Ländern Slowakei, Ungarn, Kroatien, Tschechien und Slowenien.