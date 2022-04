Brda in Slowenien: Eine Quelle der Inspiration

Sonor, also klangvoll, ist die Brda tatsächlich: Das fängt bei den Bienen in den Kirschbäumen an, geht weiter mit dem Plätschern des Wassers unter der Natursteinbrücke Krčnik und hört beim „cin cin“ der anstoßenden Weingläser noch lange nicht auf. Auch das weiß Handke: „Zum Hain pilgere ich heute noch gerneund den Wein der Gegend kann ich, in Maßen, empfehlen.“