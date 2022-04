„Stellvertreter-Streit“: Ferrari Zielscheibe

Der Erste ist die Zielscheibe in der Formel 1 - und nach zwei Siegen in drei Rennen trifft das nun Ferrari! So tobt vor dem GP in Imola am Sonntag ein „Stellvertreter-Streit“: Kundenteam Haas ist McLaren, Alpine und Aston Martin ein Dorn im Auge, eine Untersuchung wird gefordert.