Formel 1: Neuer „Verbündeter“ für Topteam Ferrari

Nach den Hetzjagden auf den Retortenkursen von Sakhir und Dschidda sowie jener auf dem Stadtkurs in Melbourne wartet auf die „Königsklasse“ eine Strecke, die sich 4,909 Kilometer durch Wald und Wiesen schlängelt, 17 Kurven und schnelle Bergauf- und Bergab-Passagen aufweist. Für den derzeitigen WM-Dominator Ferrari wieder eine Herausforderung. Insider aber sind sich sicher: Leclerc und Teamkollege Carlos Sainz konnten den F1-75 bislang immer sehr schnell auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Und in Imola dürfte sich das Rennformat als Verbündeter der „Roten Göttin“ erweisen: Denn, dadurch, dass bereits am Freitagnachmittag das Qualifying steigt und am Samstag im Sprintrennen (die ersten Acht erhalten WM-Punkte) die Startaufstellung für den Grand Prix der Emiglia Romana ausgefahren wird, fällt ein Freies Training aus. Das könnte für Herausforderer Red Bull Racing einen kleinen Nachteil bereiten ...