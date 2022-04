Spiele-Entwickler Bongfish: Yoga für Mitarbeiter

Sport und Psychotherapie für Mitarbeiter

Im Bongfish-Büro sitzen Mitarbeiter aus 16 Nationen, Experten sucht das Grazer Unternehmen auf der ganzen Welt. „Sehr viele sind passionierte Gamerinnen und Gamer“, sagt Hauswirth. In Zeiten des Personalmangels braucht es aber mehr als nur einen sicheren Job, um sie auch zu halten. „Wir bieten Gleitzeit an, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Teambuilding-Events. Außerdem Yoga, Zuschüsse fürs Fitnessstudio, aber auch anonyme Psychotherapie in allen Sprachen. Das ist gerade in den letzten beiden Jahren immer wichtiger geworden. Wir kriegen viele positive Rückmeldungen.“