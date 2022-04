Zeit drängt: Weiter Warten auf Investor-Millionen

Auch gestern, Dienstag, kamen die versprochenen drei Millionen Euro von Investor Thomas Kienle nicht in Innsbruck an. Das Rennen gegen die Zeit geht also in ein beinhartes Finale. Bis Donnerstag, bis zum Ende der Einspruchsfrist beim Senat 5 der Bundesliga, muss der immer noch optimistische Präsident Kevin Radi Entwarnung geben – ansonsten kann (zumindest) die schwarz-grüne GmbH den Laden dicht machen!