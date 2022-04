Drohnen in Schutzgebieten: Das muss man beachten

Aus luftfahrtrechtlicher Sicht gibt es kaum Einschränkungen, was das Fliegen über Schutzgebieten betrifft - sehr wohl aber in den Gesetzgebungen der einzelnen Bundesländer. „Für Drohnenpiloten und - innen gilt, dass jeder Eingriff in das Pflanzenkleid oder Tierleben verboten ist und geahndet werden kann“, so Hetzendorfer.